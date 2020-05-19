Пермский край поддержит бизнес в условиях пандемии

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видеоконференции провел совещание с промышленниками, где обсудил вопросы поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, для крупных системообразующих компаний на государственном уровне предлагается комплекс мер. В том числе льготный кредит по ставке от двух процентов годовых на пополнение оборотных средств. Сейчас в Прикамье уже 17 предприятий вошли в этот список, заявки еще 17 находятся в стадии рассмотрения. Кредитный договор подписали две организации. Среди них - "Новомет". В ближайшее время предприятие получит от банка ВТБ 1 миллиард 190 миллионов рублей, под 3,5 процента годовых. Это один из крупнейших производителей нефтяного оборудования в регионе, и учитывая общий спад в отрасли, деньги эти будут как нельзя кстати.Максим Перельман, генеральный директор АО «Новомет-Пермь»: "Основная проблема, которую я вижу — это второй-третий квартал, эта проблема по платежеспособности нефтяных компаний. Данный кредит мы будем использовать в ближайшей перспективе как раз для закрытия кассового разрыва. Потом ситуация, когда цена на нефть отыграет вверх, цена стабилизируется, я думаю, у них тоже финансовые возможности поправятся".Власти края мониторят ситуацию на предприятиях и помогают им войти в федеральный перечень системообразующих, чтобы получить федеральную поддержку. Кроме нее, в Прикамье сейчас действуют и свои региональные программы. Например, уже работают два пакета мер помощи бизнесу, касаются они, в основном, налоговых послаблений. На этой неделе на рассмотрение правительства выносится третий пакет. При этом, по словам Дмитрия Махонина, практически все крупные инвестиционные проекты продолжают функционировать, и важно оказать им максимальную поддержку.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "У нас чуть меньше 50 инвестиционных проектов на сумму более 1 триллиона рублей. Знаю, что по ряду инвестпроектов есть сложности с реализацией, связанные и с рабочей силой, и с оборудованием. Но тем не менее, слежу за этими процессами и считаю, что несмотря на все сложности, развитие инвестиционного потенциала в регионе на достаточно высоком уровне".