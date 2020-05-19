← В минздраве рассказали, где пермяки чаще всего заражаются коронавирусом
Пермский край поддержит бизнес в условиях пандемии
Максим Перельман, генеральный директор АО «Новомет-Пермь»: "Основная проблема, которую я вижу — это второй-третий квартал, эта проблема по платежеспособности нефтяных компаний. Данный кредит мы будем использовать в ближайшей перспективе как раз для закрытия кассового разрыва. Потом ситуация, когда цена на нефть отыграет вверх, цена стабилизируется, я думаю, у них тоже финансовые возможности поправятся".Власти края мониторят ситуацию на предприятиях и помогают им войти в федеральный перечень системообразующих, чтобы получить федеральную поддержку. Кроме нее, в Прикамье сейчас действуют и свои региональные программы. Например, уже работают два пакета мер помощи бизнесу, касаются они, в основном, налоговых послаблений. На этой неделе на рассмотрение правительства выносится третий пакет. При этом, по словам Дмитрия Махонина, практически все крупные инвестиционные проекты продолжают функционировать, и важно оказать им максимальную поддержку.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "У нас чуть меньше 50 инвестиционных проектов на сумму более 1 триллиона рублей. Знаю, что по ряду инвестпроектов есть сложности с реализацией, связанные и с рабочей силой, и с оборудованием. Но тем не менее, слежу за этими процессами и считаю, что несмотря на все сложности, развитие инвестиционного потенциала в регионе на достаточно высоком уровне".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В минздраве рассказали, где пермяки чаще всего заражаются коронавирусом
«Вести Пермь ONLINE» - 18.05.2020
В Прикамье вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии
Сегодня на телеканале «Россия» - премьера сериала «Разбитое зеркало»
В Перми будут судить бывшего министра общественной безопасности и начальника пожарного отряда
В апреле в Перми родились 1044 ребенка
«Вести Пермь ONLINE» - 15.05.2020
Главная велодорожка Перми будет безопасной
Во время прямого эфира главе Прикамья поступило более 200 вопросов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.05.2020
Добавить комментарий: