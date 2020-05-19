В минздраве рассказали, где пермяки чаще всего заражаются коронавирусом
Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Сейчас уже начинают преобладать случаи, когда контакт сложно отследить. Это связано с тем, что люди стали больше выходить на улицу, общаться, не соблюдать масочный режим. На втором месте заражение в медицинских организациях. Связано с тем, что происходят заносы от пациентов. Пока они находятся без проявления болезни, в этот период они заражают окружающих лиц".
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