«Вести Пермь ONLINE» - 18.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
Горная река оставила без какой-либо связи с внешним миром целый поселок. Как туда пробирались спасатели?
Количество заразившихся коронавирусом в крае перевалило за тысячу. Где заражаются чаще всего?
Совершенно голого прохожего, гулящего по Комсомольскому проспекту, сняли на видео. Куда он шел?
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