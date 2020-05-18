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В Прикамье вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии
В аэропорту Большое Савино вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф. После первичного осмотра на борту самолета вернувшиеся из Якутии работники по предписанию главного санитарного врача были отправлены в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.
По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.
Напомним, 8 мая в Пермь прибыла первая группа вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения. Всего авиабортом прилетело 86 человек.
В настоящее время уточняется количество пермяков, находящихся в Якутии, для их последующего возвращения домой.
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