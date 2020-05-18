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«Вести Пермь ONLINE» - 18.05.2020 →

В Прикамье вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии

Сегодня вечером в Пермь были возвращены еще 35 наших земляков, работавших вахтовым методом на газовых месторождениях в Якутии. Результат анализов на COVID-19, ранее проведенный у них по месту работы, отрицательный. Напомним, возвращение вахтовиков в Прикамье осуществляется по поручению главы региона Дмитрия Махонина.
В аэропорту Большое Савино вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф. После первичного осмотра на борту самолета вернувшиеся из Якутии работники по предписанию главного санитарного врача были отправлены в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.
По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.
Напомним, 8 мая в Пермь прибыла первая группа вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения. Всего авиабортом прилетело 86 человек.
В настоящее время уточняется количество пермяков, находящихся в Якутии, для их последующего возвращения домой.

Опубликовано: 18.05.2020 в 21:39 в рубрике - Вести Пермь

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← Сегодня на телеканале «Россия» - премьера сериала «Разбитое зеркало»

«Вести Пермь ONLINE» - 18.05.2020 →

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