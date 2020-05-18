Сегодня на телеканале «Россия» - премьера сериала «Разбитое зеркало»

С 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайны. Но, как это часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам…

В лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Так главная героиня Даша (Екатерина Гусева) получает весточку из прошлого от своего жениха Олега. Это письмо переворачивает всю её жизнь. Даша узнаёт, что её любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Если бы она получила это письмо вовремя, то не вышла бы замуж за нелюбимого Мирона (Александр Лазарев), да и вся её жизнь сложилась бы иначе… Даша решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает своё расследование.

Распутывая старые тайны, Даша узнаёт, что всё её окружение – муж, лучшая подруга Елена (Екатерина Волкова) и даже родной брат Виктор (Станислав Дужников) – совсем не те, кем она их считала. Оказывается, все эти годы её брак с Мироном держится на обмане, а в основе успешного семейного бизнеса лежит преступление. Даша разыскивает Олега в надежде, что судьбу можно повернуть вспять. Но вскоре на её пути появляется загадочный незнакомец Павел (Алексей Макаров), который приезжает в город, чтобы отомстить своим врагам из прошлого…

В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев мл., Алексей Макаров, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин и др.