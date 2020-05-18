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В Перми будут судить бывшего министра общественной безопасности и начальника пожарного отряда
Как сообщили в прокуратуре Пермского края, установлено, что в марте 2013 обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, фиктивно трудоустроили гражданина в качестве пожарного в пожарную часть. При этом работник в действительности не осуществлял трудовые функции, а начисляемые ему за службу денежные средства качестве заработной платы и иные выплаты, вплоть до декабря 2017 года должностные лица присваивали себе. В общей сложности ими было похищено более 790 тыс. рублей бюджетных средств. Уголовные дела после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Перми. Уголовный кодекс РФ предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 6 лет лишения свободы.Андрей Ковтун проходил службу в ГУ МЧС по Пермскому краю, где дослужился до звания генерал-майора. С января 2017-го по январь 2019 года работал министром общественной безопасности Пермского края.
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