← «Вести Пермь ONLINE» - 15.05.2020
В Перми будут судить бывшего министра общественной безопасности и начальника пожарного отряда →
В апреле в Перми родились 1044 ребенка
В апреле зарегистрировано на пять двоен меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (9 и 14 соответственно). В Дзержинском районе города Перми зарегистрировано четыре двойни, в Мотовилихинском – две двойни, в Индустриальном, Кировском и Свердловском районах – по одной двойне.
Брак в апреле 2020 года в краевом центре заключили 290 пар.
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