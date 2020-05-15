«Вести Пермь ONLINE» - 15.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
Пиковый уровень всё ещё держится в Чердынском и Красновишерском районах. Теперь к ним присоединился и Соликамский район. Хроника паводка.
Только терпение. Назван срок начала ремонта нытвенского участка трассы М-7 "Волга".
Житель Осы был первым, кто вошёл в Берлин. Неизвестные страницы Великой Отечественной войны открываются благодаря частной инициативе.
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