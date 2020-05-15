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← Во время прямого эфира главе Прикамья поступило более 200 вопросов

Главная велодорожка Перми будет безопасной

Улица Ленина сезонно преображается - добавились двухцветные столбики, которые с определённым интервалом друг от друга отделяют дорожку для велосипедистов от всего остального пространства. Пусть только один отрезок в городе, говорят ездоки, а едешь уже с другими ощущениями.
Ольга Пирожкова: "Конечно, это очень удобно, я вообще горжусь, что наш город один из тех, где есть велодорожки, хочется, конечно, чтобы их было больше, потому что пока что только по улице Ленина, и очень надеюсь, что их станет больше, и велосипедистам будет удобно ездить".
Это вопрос, который волнует многих велосипедистов - кто-то передвигается по городу, как придётся, кто-то старается придерживаться правил, и если будут конкретные выделенные участки для движения и в других местах - только «за».
Интересную подробность узнали в городской дирекции дорожного движения, которая курирует вопрос. Изначально велосипедистам предполагалось отвести место для передвижения, ограничившись только разметкой, но практика показала, что требуются дополнительные элементы.
Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Мы обнаружили, что пешеходы вообще не обращают внимания на то, что тротуар разделён на две части, и во многом этот психологический эффект связан с тем, что они просто не замечают, потому что это разделение горизонтальной линией и всё. На проезжей части была та же история, мы нанесли дорожную разметку и поняли, что неуютно ехать рядом с потоком".
Так что уже несколько лет устанавливаются столбики на улице Ленина от Разгуляя до Крисанова, при этом от Разгуляя до Комсомольского проспекта велодорожка организована на проезжей части, а дальше - на тротуаре. С начала мая более 70 велосипедистов заработали штраф за нарушение правил дорожного движения.
Велосипедистов просили по возможности из дома не выходить. Сейчас после послаблений вопросы всё равно остаются - передвигаться можно, желательно соблюдая дистанцию, и при себе иметь средства защиты.
Татьяна Грохова, старший инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "Если велосипедист понимает, что он сейчас будет находиться в месте скопления граждан, то есть, допустим, стоит на пешеходном переходе, рядом люди находятся, средства индивидуальной защиты должны быть использованы".
Что касается установки столбиков, то всего таких должно быть установлено 750 штук - закончить планируют на следующей неделе.

Метки: Спорт, в Перми, Общество

Опубликовано: 15.05.2020 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Во время прямого эфира главе Прикамья поступило более 200 вопросов

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В Перми начали монтировать столбики на главной велосипедной дорожке города. Двухцветные столбики на улице Ленина отделяют дорожку для велосипедистов от всего остального пространства. Пусть только один отрезок в городе, говорят велосипедисты, а едешь уже с другими ощущениями. Закончить работы планируют на следующей неделе.
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