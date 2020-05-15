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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.05.2020

Во время прямого эфира главе Прикамья поступило более 200 вопросов

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин впервые после назначения исполняющим обязанности губернатора провел прямой эфир на телевидении.
7 камер, 8 микрофонов, 25 человек режиссеров, операторов, техников. Подготовка к большому интервью в прямом эфире шла больше суток.
Ирина Лапшенкова, режиссер ГТРК «Пермь»: "Чтобы не было никаких срывов в прямом эфире – это главная цель".
Впервые в истории пермской ГТРК прямой эфир готовится для выхода сразу на четырех площадках: телевидение, радио, интернет и Instagram главы Прикамья.
Игорь Южанинов, директор ГТРК «Пермь»: "Больший охват аудитории будет. Те, кто не сможет посмотреть по телевизору, услышат по радио. А те, кто не может и то и другое, посмотрят в интернете".Глава региона заходит в студию за несколько минут до прямого эфира. Идут последние приготовления.
В рубашке, засучив рукава, Дмитрий Махонин начинает отвечать на вопросы. Первый звонок про помощь людям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Я вообще не хочу применять слово «бедные» в привязке к Пермскому краю. Такого не должно быть никогда. Что касается бюджета и социальных трат, они точно не сократятся, мы их только увеличиваем".
Все интервью посвящено первым ста дням работы. Ровно столько прошло после назначения Дмитрия Махонина главой Прикамья. Один из вопросов от зрителей: Вы к нам надолго?Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Долго или нет я здесь будут работать, зависит от двух факторов. Первое - это поддержка жителей Пермского края. Второе - это работа, которую я должен делать, чтобы эту поддержку заслужить".
Дмитрий Махонин родился и вырос в далеком от Перми поселке Рябинино Чердынского района. Как говорят школьные учителя, увлекался историей. И порой выручал весь класс.
Анна Белякова, одноклассница Дмитрия Махонина: "Мы всегда на перемене договаривались, давай мы сначала понемножку все скажем, а потом ты. И он всегда был за нас, на нашей стороне".
Дмитрий Махонин признается, что до сих пор не поменял номер телефона. И по-прежнему реагирует на звонки или жалобы от старых знакомых. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это не то что ручное управление. Не так. Я получаю эту информацию и в рамках совещаний могу дать соответствующие поручения. Это нормально".
На вопрос про сверхзадачу для Пермского края Дмитрий Махонин отвечает, что надо, наконец, закончить все крупные стройки - галерею, зоопарк. И чтобы было не хуже, чем у соседей.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы должны стать, как минимум, не хуже, чем наши соседи. Я имею в виду ближайшие регионы, такие как Казань, Екатеринбург".
До и во время прямого эфира главе Прикамья поступило больше 200 вопросов. Как заявлено, все они без исключения не останутся без ответа, будут проработаны и взяты на контроль исполнения.


Опубликовано: 15.05.2020 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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