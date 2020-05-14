«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.05.2020 в 11:15
13.05.2020 в 14:50
13.05.2020 в 09:14
12.05.2020 в 14:56
11.05.2020 в 19:59
13.05.2020 в 21:51
13.05.2020 в 14:33
11.05.2020 в 19:38
11.05.2020 в 18:47
11.05.2020 в 16:21
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.05.2020
У 5 медработников пермской больницы №6 выявлен очаг коронавируса
Установка аппаратов ИВЛ "Авента-М" в Пермском крае приостановлена
В Перми временно изменится движение автобусных маршрутов №15, №39, №60, №65
В Серебрянке вода стоит по окна
На севере края реки выходят из берегов
Далеко ли до плато: в минздраве края считают, что расслабляться рано
Глава Пермского края дал первое большое интервью в прямом эфире
В городских лесах усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
Не все парикмахерские края смогли открыться
В Перми началась установка велосипедных столбиков
Большая вода пришла в Чердынский и Красновишерский районы
Разбитые дороги и нехватка медиков: в крае обсудили актуальные проблемы Кудымкара
«Набросился с топором на спящих»: обвиняемый в двойном убийстве может избежать уголовной ответственности
Без горячей воды: в Перми стартовала опрессовка теплосетей
Когда в Прикамье откроются садики и оздоровительные лагеря?
COVID-19 обнаружен в перинатальном центре в Перми
Глава региона побывал в отрезанном от большой земли СНТ «Усть-Качкинский»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2020
Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»
Расчетный счет для ИП: для чего нужен, где открыть
Сдача ОГЭ для учеников 9-х классов отменена
В правительстве края обсудили ход реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"
В Гайнском районе ситуация с паводком начала стабилизироваться
Ремонт участка трассы М-7 в Нытвенском районе закончится на этой неделе
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Не все парикмахерские края смогли открыться
Глава региона побывал в отрезанном от большой земли СНТ «Усть-Качкинский»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2020
Дорогой из надгробий заинтересовались в полиции
Оперативный штаб: в поликлиниках края наплыв посетителей
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2020
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