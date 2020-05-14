Не все парикмахерские края смогли открыться

Не все салоны красоты и парикмахерские края смогли открыться. Роспотребнадзор поставил ряд жестких условий, но далеко не всем рекомендации надзорного ведомства оказались по плечу. Предприниматели жалуются на недостаток средств на переоснащение рабочей зоны и залов, закупку средств индивидуальной защиты.Светлана обрабатывает рабочее место антисептиком. Только так - в средствах индивидуальной защиты - теперь можно и стричь. Но и за масками мастера улыбаются - соскучились по работе.

Светлана Дрессенникова, парикмахер: "То, что приходится маски надевать- это ничего страшного. Перчатки- это себя обезвредить и наших клиентов". Основной контингент клиентов сегодня - мужчины и мальчики. Первые посетители довольны, они, можно сказать, счастливчики- запись сейчас на 2-3 дня вперёд.

Полтора месяца простоя - удар по бизнесу в сфере услуг существенный. А тут ещё жёсткий список требований, предъявленный Роспотребнадзором. Желающим начать работать пришлось корректировать пространство и график работы. В сети «Стрижка за стрижкой», например, сократили количество клиентов в помещении в два раза. Принимают только по записи. После каждого дезинфицируют и проветривают.

Андрей Егоров, директор сети парикмахерских "Стрижка за стрижкой": "Оставим цены на прежнем уровне. Мы добавили систему обработки инструментов, она стала многоступенчатая: сначала обрабатывается водой, потом стерилизаторы, сухожировые шкафы внедрили каждому мастеру". Пополняемый недельный запас одноразовых комплектов - маски, перчатки, бахилы. 4 на смену. Далеко не всем салонам в Перми рекомендации надзорного ведомства оказались по плечу. В «Персоне», например, заказали и ждут рециркуляторы.

Яна Слободская, администратор салона красоты «Персона»: "Стоимость достаточно приличная - около 20 тысяч на одно помещение, а в салоне оно не одно. Халат одноразовый стоит около 50 рублей за одну штуку- меняется он после каждого клиента. Перчатки выросли в цене реально в два с половиной раза".

От открывающихся организаций в региональном Роспотребнадзоре ждут уведомлений. Проверок не планируют, а вот на жалобы клиентов намерены реагировать.

Людмила Архапчева, начальник отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Проверки мы проводить не будем, но если у нас появится информация о несоблюдении методических рекомендаций - об этом нам может сообщать кто угодно, тогда выйдем и будем возбуждать дела об административных правонарушениях".

Бизнес услуг красоты осваивает просторы интернета, после карантина большинство салонов предлагают запись онлайн. Очередь к мастеру можно и не ждать. Ещё одна примета времени- стрижка «налысо» в домашних условиях. Вслед за рэпером Тимати и бойцом Александром Емельяненко побрился и выложил ролик в Сеть дирижёр пермского театра оперы и балета Артём Абашев.

Стрижка - это пока всё, что разрешено парикмахерским. Массаж, маникюр и педикюр - с точки зрения Роспотребнадзора, к услугам первой необходимости не относятся. То же самое касается укладки. Если этого полезного навыка всё ещё нет в вашем арсенале - самое время научиться.