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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2020

Глава региона побывал в отрезанном от большой земли СНТ «Усть-Качкинский»

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Воткинская ГЭС в Чайковском вышла на максимальные объемы аварийного сброса воды. Это позволит снизить уровень Камы. Между тем, паводок пришел сейчас в Чердынский и Красновишерский районы. В частности, Вишера затопила автомобильную дорогу и прибрежные участки в поселке Рябинино.
Глава региона Дмитрий Махонин вечером побывал в СНТ «Усть-Качкинский» Пермского района, который отрезало половодьем от большой земли. 40 человек пережидают паводок в затопленных дачах.
Вода продолжает прибывать с каждым часом. Еще недавно по улице можно было пройти в болотных сапогах, теперь уровень воды выше метра. Вода подступает к дачному поселку уже с двух стороны – со стороны Камы и со стороны озеро Лесное. Люди остаются буквально на острове.
Часть людей эвакуировали, часть осталась. Примерно 40 человек. Говорят, продукты пока есть. Пытаются подсчитать ущерб.
К дачникам - оценить ситуацию на месте - приезжает губернатор. Сразу успокаивает: вода должна уйти.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "МЧС проработало с Воткинской ГЭС. Они увеличили сброс, на максимум работают".Такое здесь случилось впервые с 1979 года. Причина в том, что Камская ГЭС воду стала сбрасывать, а Воткинская, ниже по течению, не пропускает весь объем. И никто об этом дачников не предупреждает.
Владимир Дудукалов, заместитель председателя СНТ «Усть-Качкинское»: "В приемной Русгидро дали телефон Камской ГЭС. Туда позвонили 15 раз. И каждый раз только сброс, сброс, сброс".В Прикамье режим ЧС сохраняется на территории Гайнского района. В целом подтоплено 198 территорий, 70 домов. В поселке Усть-Черная вода стала убывать. В Серебрянке так же. При этом продолжают прибывать реки Вишера, Косьва, Язьва. Затопило часть дороги Соликамск-Чердынь в районе поселка Рябинино. В самом поселке подтопило огороды на берегу Вишеры. Тем не менее, губернатор заявляет, что пока все под контролем.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Не оставить после того, как вода уйдет, людей одних со своими проблемами. В этом СНТ мы видим проблему, связанную с дамбой, которую размыло. Люди переживают за дорогу, которую они сами содержат, поскольку большегрузная техника пошла, людей эвакуировали, также идет завоз продуктов питания, надо будет эти точечные проблемы найти и помочь людям восстановить имущество".
Пока вода окончательно не уйдет и в СНТ остаются люди, оперативный штаб продолжает дежурить и мониторить ситуацию.

Метки: Происшествия, в Пермском крае

Опубликовано: 14.05.2020 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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