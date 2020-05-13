«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.05.2020 в 14:50
13.05.2020 в 09:14
12.05.2020 в 14:56
11.05.2020 в 19:59
05.05.2020 в 11:09
13.05.2020 в 14:33
11.05.2020 в 19:38
11.05.2020 в 18:47
11.05.2020 в 16:21
08.05.2020 в 11:12
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2020
Сдача ОГЭ для учеников 9-х классов отменена
В правительстве края обсудили ход реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"
В Гайнском районе ситуация с паводком начала стабилизироваться
Ремонт участка трассы М-7 в Нытвенском районе закончится на этой неделе
Полиция следит за порядком в зоне паводка
Пермякам разрешили прогулки и индивидуальные тренировки
Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
Погода меняется: на Прикамье надвигается холодный фронт
В Перми завершен ремонт тротуаров на участке Комсомольского проспекта
Новые меры поддержки: кому полагаются выплаты от государства
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Житель Добрянки выбросил жену с балкона 5-го этажа
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Дорогой из надгробий заинтересовались в полиции
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В Прикамье ослабили режим самоизоляции
Как оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Оперативный штаб: в поликлиниках края наплыв посетителей
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