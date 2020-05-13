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← Оперативный штаб: в поликлиниках края наплыв посетителей

Дорогой из надгробий заинтересовались в полиции

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Шокирующее решение строителей дороги на Бахаревском кладбище, которые вымостили её надгробными плитами, стало предметом полицейской проверки - сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Вместо щебня для отсыпки дороги неизвестные решили использовать надгробия. Похоже, абсолютно не подумав о том, что почувствуют родственники усопших, увидев под ногами имена и даже фотографии своих родных.
"Богохульство, Господь же накажет их, кто это делал. Господь ведь все видит!", - возмущаются люди.
Пока на территории некрополя можно увидеть разве что экскаватор, разламывающий плиты и черный джип, который трижды проехал мимо съемочной группы "Вести Пермь".Жители Бахаревки говорят, что этот автомобиль принадлежит директору кладбища.
«Дорогому мужу и папе от жены и детей» - гласит надпись на надгробии, которое не выглядит старым, но лежит в огромной куче мусора и разбитых памятников на подъезде к кладбищу.
Как вышло, что памятники стали строительным материалом и откуда надгробия взялись в таком количестве, попытался объяснить глава Фроловского сельского поселения.Сергей Чекменев, глава администрации Фроловского сельского поселения: "Делаем благоустройство. Надгробия - это отходы, которые купили. Бюджетных денег там нет никаких, это делается на добровольных началах теми людьми, которые занимаются захоронениями на этом кладбище. У нас с ними заключен устный договор".
В законности такого благоустройства теперь будут разбираться полицейские. Правоохранители уже инициировали проверку по факту случившегося.Наталья Смердова, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Установлено, что ИП осенью прошлого года по договору приобрел бой железобетонных изделий, с помощью которых в дальнейшем планировал отремонтировать дорогу. Проверка по данному факту продолжается".
Моральная сторона вопроса скорее всего останется лишь на совести тех людей, которые построили дорогу таким образом.


Опубликовано: 13.05.2020 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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