Оперативный штаб: в поликлиниках края наплыв посетителей

С обсуждения итогов первого дня ослабления режима самоизоляции началось заседание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Глава Минздрава Оксана Мелехова доложила, что поликлиники во вторник фиксируют наплыв посетителей, которых не могут обслужить. Ведь карантин по-прежнему продолжает действовать во всех медицинских учреждениях края. Осуществляется прием только по предварительной записи и лишь тех, кому нужно поставить плановую прививку от клещевого энцефалита, провести профилактический осмотр детей до шести месяцев, а также беременных женщин. Для всех остальных процедур надо вызывать доктора на дом. Об этом врачи сейчас и напоминают, призывая людей отказаться от похода в поликлинику.

Главный санитарный врач края призвал увеличить количество проводимых тестов на коронавирус и усилить контроль за ношением масок. Их, как и раньше, необходимо надевать в общественных местах.

Виталий Костарев, главный санитарный врач Пермского края: "По моему мнению, всем должностным лицам, которые наделены полномочиями, надзирать за этим, привлекать за это, необходимо активизировать деятельность по контролю масочного режима".

Озабоченность главного санитарного врача вызвана даже не ростом числа выявленных случаев заболевания коронавирусом - за минувшие сутки плюс 28 человек. Эпидемиологов волнует неблагоприятный прогноз. На данных момент на руках уже слишком много первичных положительных тестов. В ближайшие день-два большинство из них могут пополнить реальную статистику. По мнению специалистов Роспотребнадзора, причина в том, что за минувшие теплые праздничные дни многие расслабились и забыли об эпидемиологической безопасности.