23 тысячи безработных: как защитить трудовые права?

Больше пяти тысячи звонков поступило в кол-центр, организованный пермскими единороссами в рамках недели приемов по вопросам трудовых прав граждан. Принял живое участие в решении одной из проблем даже глава партии Дмитрий Медведев.

В режиме самоизоляции в приемной председателя партии «Единой России» большую часть обращений приходится принимать удаленно. Для того чтобы сразу ответить на большую часть вопросов, на официальном сайте выложили сразу несколько вебинаров. Информация о ситуации на рынке труда сегодня пользуется особым спросом.

Марина Снычева, директор центра занятости населения Пермского края: "Сегодня уже два человека претендуют на одну вакансию. Сегодня численность безработных по Пермскому краю составляет уже более 23 тысяч человек".Служба занятости в ситуации с коронавирусом одной из первых приняла удар на себя. Итоги недельного приема по вопросам трудовых прав граждан - более 5 тысяч звонков. Здесь же выявляются важные пробелы, в первую очередь на сайте «Работа в России».

Портал «Работа в России» сегодня является универсальным сайтом для поиска работы. Есть даже специфические вакансии, как например, корреспондент в Пермском крае - требуется в газету «Родник» Уинского района.

Сложность в том, что вакансии компании выкладывают на сайте только по месту юридической регистрации. А это значит, что значительная часть данных от крупных работодателей для жителей Прикамья просто недоступна. Марина Снычева, директор центра занятости населения Пермского края: "Возьмем, например, большие торговые сети. На своих сайтах они размещают вакансии, на портале «Работа в России» и, соответственно, в службе занятости Пермского края этих вакансий нет".

Проблему обозначили во время очередной онлайн-конференции с Дмитрием Медведевым. Для исправления ситуации достаточно внести незначительные изменения в нормативные акты. Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»: "Мы стремимся, чтобы все федеральные услуги, которые людям могут быть предоставлены, они были сквозными, чтобы их было видно по всей стране".

С другой стороны озаботились и поддержкой работодателей. На федеральном уровне есть субсидирование процентной ставки и материальная помощь тем, кто смог сохранить кадры. На региональном уровне предусмотрены значительные налоговые послабления и это еще не все.

Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае: "Сейчас готовится к принятию третий пакет мер поддержки предпринимательства. Так что тоже мы его в Законодательном собрании ожидаем. Думаю, до конца мая мы его примем".

Региональная приемная председателя партии «Единая Россия» и дальше продолжит свою работу в удаленном режиме. Темы для новых вебинаров предлагают сегодня сами граждане.