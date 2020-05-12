«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2020

Сообщение о шуме во дворе по ул.Снайперов поступило в полицию ночью 11 мая. Прибывшие в кратчайшие сроки на место сотрудники территориального отдела внутренних дел обнаружили труп молодого человека с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Рядом находился второй гражданин. Он был ранен в руку. Установлено, что погибший - мужчина 1990 года рождения, приехал в Пермь из Татарстана. Накануне он в компании троих мужчин употреблял спиртное на улице. Третий участник также вскоре был обнаружен спящим в соседнем подъезде. Четвертый бросился в бега. Его личность сыщики установили в тот же день, фигуранта задержали. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1965 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По предварительным данным, в результате вспыхнувшего конфликта погибший причинил ранение одному из собутыльников, после чего был убит подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.