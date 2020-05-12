«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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12.05.2020 в 14:56
11.05.2020 в 19:59
05.05.2020 в 11:09
30.04.2020 в 20:57
29.04.2020 в 21:55
11.05.2020 в 19:38
11.05.2020 в 18:47
11.05.2020 в 16:21
08.05.2020 в 11:12
07.05.2020 в 13:52
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2020
Куратор строительства пермского зоопарка нашел 50 млн рублей на залог
«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей
У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавиурс
В Перми почтили память медиков, погибших во время Великой Отечественной войны
"Подышите в трубочку": в Перми ловили опасных водителей
В Гайнском районе подтоплено 190 придомовых территорий
В МЧС рапортовали о стабилизации паводковой ситуации
Куратор строительства зоопарка Илья Козырев может выйти под залог в 50 млн рублей
В пермских детских садах откроют больше дежурных групп
Перечень услуг в открывшихся МФЦ ограничен
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В Перми по горячим следам раскрыли убийство на улице Снайперов
Пермские программисты собирают деньги на выпуск компьютерной игры «Чёрная книга»
Краевые власти: смягчение режима самоизоляции может быть отменено
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В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Дачники СНТ «Усть-Качкинское» отрезаны от большой земли
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2020
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