В пермских детских садах откроют больше дежурных групп
С 12 мая в связи с изменением условий режима самоизоляции в городе планируется увеличить количество дежурных групп в детских садах. Такие группы будут открываться по заявлению родителя в том дошкольном учреждении, которое посещал ребенок до введения режима самоизоляции.
Чтобы попасть в дежурную группу, родителям необходимо написать заявление на имя руководителя детского сада с указанием места работы обоих родителей и представить разрешение на передвижение от работодателя.
В настоящее время в Перми функционируют 152 дежурных группы, их посещают 1800 ребят. Работа групп в детских садах организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий: ежедневно проводятся утренние фильтры, регулярная санобработка и проветривание, наполняемость дежурных групп не превышает 12 человек.
Информация о работе дежурных групп, а также контактное лицо по данному вопросу будут указаны на сайте и в соцсетях каждого дошкольного учреждения. По дополнительным вопросам родители могут обратиться непосредственно к заведующему детсадом либо в департамент образования администрации Пери по телефонам: 212-73-18 или 212-98-47. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
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