Дачники СНТ «Усть-Качкинское» отрезаны от большой земли

В Пермском районе из-за резкого повышения уровня воды в Каме прервано автомобильное сообщение с дачным СНТ "Усть-Качкинское". Около 50 человек оказались отрезаны от большой земли.

Единственная дорога к дачам теперь как река, а точнее – ее продолжение. Проехать можно только на большом внедорожнике, и то наудачу.Поняв, что самим не выехать, люди вызывают эвакуатор. Он, к счастью, водную гладь преодолевает. Доставил несколько машин с семьями.

Илья Железнов: "С утра встали, видим, вода поднимается. Позвонил председателю. Говорит: дорогу залило. Сосед вызвал эвакуатор. 7-8 машин еще стоит".Вода из Камы пришла под утро. Теперь по улице только на лодке.

Клубника в огородах, посадки в теплицах и даже только что распустившиеся тюльпаны – все в пучине.

Виктор Толчин: "Печка уже может осесть. Опалубка уже садится. Она может разрушиться. Щели".Жители успели поднять на стол холодильники и некоторую мебель, но ущерб все равно на виду, точнее в воде.

Люди говорят, что так затопило впервые лет за десять. Винят несогласованность действий двух ГЭС. Камская воду сбросила, а Воткинская все не пропустила.

Валерий Веретин, председатель СНТ «Усть-Качкинский»: "Максимальный сброс воды Камской ГЭС. Больше 9 тысяч. И вот результат. Нас начало подтапливать. Воткинская ГЭС не стравливала столько, сколько сбрасывала Камская ГЭС".Центральная улица СНТ «Усть-Качкинский» - воды больше метра, пройти можно только в болотных сапогах. Как говорят жители, сейчас их здесь примерно 50 человек из 185 участков, продержатся благодаря скопленным продуктам дня два-три, если, конечно, вода снова не начнет прибывать, а такой вариант не исключен.