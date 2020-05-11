«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2020

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Кроме того, глава государства сообщил, что минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан будет увеличено в два раза - до 6,75 тыс. руб. Владимир Путин также заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет - ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей будут получать и семьи, не имеющие права на материнский капитал (если ребенок родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала).