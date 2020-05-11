«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
Режим ЧС в Гаинском районе и отрезанное СНТ в Пермском. Хроника паводка в Прикамье.
Постепенно выходим... Как будет выглядеть режим самоизоляции в регионе с завтрашнего дня?
День Победы в реальных событиях. Что в итоге удалось провести в привычном формате?
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