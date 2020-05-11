Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Единовременная выплата будет осуществлена с 1 июня текущего года. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Кроме того, глава государства сообщил, что минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан будет увеличено в два раза - до 6,75 тыс. руб. Владимир Путин также заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет - ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей будут получать и семьи, не имеющие права на материнский капитал.

"Уже говорил о дополнительных выплатах для каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка", - сказал Владимир Путин.Кроме того, в течение трех месяцев по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу.Владимир Путин также напомнил, что семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей в возрасте с трех до семи лет включительно, сделав это с 1 июня, а на с 1 июля, как планировалось ранее.