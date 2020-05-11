Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Прикамье сохраняется на уровне 1%
Из 9 новых инфицированных - 6 мужчин, 3 женщин. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 4 человека, 2 человека в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
На сегодняшний день зафиксирован ещё 1 летальный случай, у пациента посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с COVID-19.
В больницах Прикамья проходят лечение 218 пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 129 человек, выздоровели 384 человека. На домашнем карантине находятся 1239 человек. Всего протестировано 64 348 человек.Всего в России выявлено 221 344 случая COVID-19 (прирост за сутки составил - 11 656). За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
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