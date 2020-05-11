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В Перми ограничено движение на улице Карпинского. Масштабная реконструкция на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии позволит расширить проезжую часть до 4 полос движения и построить круговую развязку. С 00:00 11 мая подрядная организация приступит к работам, требующим ограничения движения. С этого момента до 30 октября будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении.

Опубликовано: 11.05.2020 в 11:51 в рубрике - Вести Пермь

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