Купить композитный бассейн: особенности и преимущества емкостей

На дачных участках и придомовых территориях многие устанавливают собственные бассейны для частной эксплуатации. Перед покупкой необходимого оборудования встает выбор между его разновидностями. Нередко владельцы загородных участков отдают предпочтение композитным бассейнам. Они сочетают надежность, привлекательный внешний вид, простоту монтажа. Емкости этого типа используются не сезонно, а круглогодично. В холодное время года искусственные водоемы укрываются. Вы можете купить композитный бассейн по умеренной стоимости со всеми необходимыми аксессуарами через интернет-магазин PoolStroi. На сайте легко выбрать вариации разных габаритов.

Композитные бассейны: подробнее о материале

Композитное (полимерное, стеклопластиковое) изделие усиливается прочными синтетическими волокнами. Для производства таких бассейнов используют стекловидные материалы и полиэфирные смолы, выступающие в качестве связующих компонентов. Монолитные чаши изготавливают на заводских предприятиях, чтобы обеспечить их высокое качество и надежность. Композитные бассейны выдерживают высокое водяное давление и служат от пятнадцати до двадцати лет за счет применения стеклопластика.

О преимуществах искусственных водоемов на основе композитов

При условии аккуратного обращения, соблюдения правил эксплуатации бассейны сохраняют свою прочность, эстетический внешний вид. К основным достоинствам композитного оборудования относятся:

- простота и высокая скорость монтажа чаши, которая не нуждается в дополнительной отделке;

- разнообразие габаритов - можно купить композитный бассейн для небольшого участка или огромной придомовой территории при необходимости;

- относительно невысокие расценки;

- небольшой вес конструкции;

- широкий спектр интересных вариантов декора;

- ремонтопригодность - повреждения монолитной чаши легко устраняются;

- экологическая безопасность используемых материалов;

- устойчивость к движению грунта, низким температурам;

- простота в уходе;

- возможность транспортировки на другое место по желанию владельца.

На поверхности композитных бассейнов не образуется плесень, грибок. Отсутствие швов, стыков и острых поверхностей - еще одно преимущество выбора этих емкостей. Овальные и прямоугольные, круглые чаши выпускаются в разных цветовых оттенках. Стоимость оборудования зависит от размеров и конфигурации.