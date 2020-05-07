В рамках акции «Спасибо врачам» крупные торговые сети приступили к поставкам в больницы продуктовых наборов. Для края их уже сформировано более трех тысяч. Сегодня их привезли в больницы Перми, затем они отправятся далее по краю.

Сегодня Игорь Новоселов и за рулем, и в качестве куратора, и даже доставщика. Волонтерством он занимается давно, с 2014 года. Но сегодняшняя задача крайне важная, говорит молодой человек.

Игорь Новоселов, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии»:

- Мы будем доставлять продуктовые пакеты врачам. Сейчас они на передовой, решили и их вниманием не обделять и порадовать.

И скрасить напряженные будни. На поставку продуктов в рамках акции «Спасибо врачам» «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России. У нас есть возможность подглядеть, что входит в этот самый набор: кофе, чай, овсяное печенье, сушки, конфеты и, конечно же, шоколад.

Таких наборов для Пермского края сформировали 3200. Только сегодня добровольцы волонтерского центра «Единой России» доставили их в 6 пермских больниц. На очереди еще 10. И это только считая краевую столицу.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Совместно с Минздравом мы определили перечень районов, их 14 в крае - семь в городе и семь в крае. Это 23 лечебно-профилактических медучреждения. Наши волонтеры на базе каждого местного отделения доставляют наборы, вручают главным врачам или их заместителям и дальше они распределяются среди персонала.

Такие же «пакеты» доставят в больницы и в отдаленные районы края. Кому и что везут легко узнать по брендированой машине с надписью - «Спасибо врачам».

Дмитрий Федоров, секретарь местного отделения «Единой России» Свердловского района Перми:

- Работают они напряженно, в непростых условиях, по 12 часов в день. Нам хочется чисто от души лучик тепла, доброты преподнести в их непростые будни.

Ну, а реакция медперсонала 5-й поликлиники не заставила долго ждать. Встречали они волонтеров почти всем составом.

Ольга Сластихина, главный врач ГКП №5 Перми:

- Редко слышишь благодарные слова. А сегодня «спасибо» на машинах, на пакетах.

Ну, а на очереди Чайковский, Октябрьский, Оса, Березники, Кудымкар, Краснокамск и Лысьва. Туда вкусные посылки придут в ближайшие дни.