← ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»
7 мая у связистов профессиональный праздник, но встречают они его на рабочих местах →
Спасибо врачам!
В рамках акции «Спасибо врачам» крупные торговые сети приступили к поставкам в больницы продуктовых наборов. Для края их уже сформировано более трех тысяч. Сегодня их привезли в больницы Перми, затем они отправятся далее по краю.
Сегодня Игорь Новоселов и за рулем, и в качестве куратора, и даже доставщика. Волонтерством он занимается давно, с 2014 года. Но сегодняшняя задача крайне важная, говорит молодой человек.
Игорь Новоселов, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии»:
- Мы будем доставлять продуктовые пакеты врачам. Сейчас они на передовой, решили и их вниманием не обделять и порадовать.
И скрасить напряженные будни. На поставку продуктов в рамках акции «Спасибо врачам» «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России. У нас есть возможность подглядеть, что входит в этот самый набор: кофе, чай, овсяное печенье, сушки, конфеты и, конечно же, шоколад.
Таких наборов для Пермского края сформировали 3200. Только сегодня добровольцы волонтерского центра «Единой России» доставили их в 6 пермских больниц. На очереди еще 10. И это только считая краевую столицу.
Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
- Совместно с Минздравом мы определили перечень районов, их 14 в крае - семь в городе и семь в крае. Это 23 лечебно-профилактических медучреждения. Наши волонтеры на базе каждого местного отделения доставляют наборы, вручают главным врачам или их заместителям и дальше они распределяются среди персонала.
Такие же «пакеты» доставят в больницы и в отдаленные районы края. Кому и что везут легко узнать по брендированой машине с надписью - «Спасибо врачам».
Дмитрий Федоров, секретарь местного отделения «Единой России» Свердловского района Перми:
- Работают они напряженно, в непростых условиях, по 12 часов в день. Нам хочется чисто от души лучик тепла, доброты преподнести в их непростые будни.
Ну, а реакция медперсонала 5-й поликлиники не заставила долго ждать. Встречали они волонтеров почти всем составом.
Ольга Сластихина, главный врач ГКП №5 Перми:
- Редко слышишь благодарные слова. А сегодня «спасибо» на машинах, на пакетах.
Ну, а на очереди Чайковский, Октябрьский, Оса, Березники, Кудымкар, Краснокамск и Лысьва. Туда вкусные посылки придут в ближайшие дни.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»
8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»
Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники
«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 01.05.2020
Пермь начали украшать к 9 Мая
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 30.04.2020
В Прикамье открываются ярмарки по продаже рассады и саженцев
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020
«Вести Пермь ONLINE» - 28.04.2020
Добавить комментарий: