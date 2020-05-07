ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»
В связи с тем, что в этом году торжественное прохождение войск Пермского гарнизона перенесли на более позднюю дату, ГТРК "Пермь" предлагает вспомнить самые яркие Парады Победы в Перми. 8 мая на сайте vesti-perm.ru в проекте "Парады Победы. Рестроспектива" будут опубликованы архивные видеозаписи, в том числе, документальный фильм о Параде Победы 1985 года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»
Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники
«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 01.05.2020
Пермь начали украшать к 9 Мая
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 30.04.2020
В Прикамье открываются ярмарки по продаже рассады и саженцев
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020
«Вести Пермь ONLINE» - 28.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 27.04.2020
Добавить комментарий: