ГТРК «Пермь» представляет специальный проект «Парады Победы. Ретроспектива»

8 мая, в 21:20 на телеканале «Россия» самая честная премьера весны - военная драма «Ржев» режиссёра Игоря Копылова. Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Более миллиона человеческих жизней – чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. Фильм «Ржев» – это напоминание о том, какой страшной была цена этого молчаливого подвига. Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остаётся лишь малая часть роты. От начальства приходит приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин и др.