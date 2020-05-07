7 мая у связистов - профессиональный праздник, но встречают они его на рабочих местах.

В этот же день, но в 1895 году русский изобретатель и физик Александр Попов представил изобретённую им, первую в мире искровую беспроводную приёмо-передающую радиосистему, направленную на обмен информационными сигналами. Этот факт в нашей стране был принят за точку отсчёта эры радиосвязи.

Опутывать Россию всемирная сеть начала в 90-х. Подключали по телефонной линии, медному кабелю, при максимальной скорости 3 Мегабит в секунду. Приметы того времени: характерный звук модема, и фильм, оставленный для скачивания на ночь. Сегодня «Дом.ру» подключает клиентов по оптическому кабелю, даже в частных домах обеспечивая до 1 гигабита в секунду. А Wi-Fi роутер раздаёт интернет «по воздуху».

Михаил Данилкин руководит направлением по развитию сетевого оборудования. А 10 лет назад самоучкой осваивал дизайн сайтов. Достаточных знаний о развивающейся отрасли телекоммуникаций вузы тогда не давали. В новых технологиях приходилось разбираться в процессе внедрения.

Михаил Данилкин, руководитель направления развития сетевого оборудования и услуг передачи данных, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»):

- Постепенно компания построила собственную магистральную сеть, на собственных оптических волокнах, на собственных системах дальних передач связи.

Сегодня междугородняя магистральная сеть опоясывает Россию на 67 тысяч км. А команда «ЭР-Телеком» обеспечивает бесперебойную работу 400 тысяч единиц активного оборудования. Антон Фёдоров начинал работу в компании с технической поддержки клиентов. Помнит, с какими сложностями сталкивались пользователи тогда. Знает, нынче уже, руководитель службы эксплуатации сети, с какими вопросами обращаются и сегодня.

Антон Фёдоров, руководитель службы эксплуатации ГУТС, АО «ЭР- Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»):

- Больше работаю с оборудованием, чем с клиентами, но даже сейчас понимаю, что за каждым коммутатором, за каждым маршрутизатором сидит клиент, который желает пользоваться услугами связи и имеет в этом потребность. Поэтому я верю, что в ближайшее время роль операторов связи, телекоммуникационных компаний будет расти.

Сегодня так - в средствах индивидуальной защиты - операторы «Дом.ru» продолжают отвечать на вопросы пользователей, подсказывать нужный разъём на маршрутизаторе, чтобы те оставались на связи, не выходя из дома.