8 мая на телеканале «Россия» - военная драма «Ржев»

8 мая, в 21:20 на телеканале «Россия» самая честная премьера весны - военная драма «Ржев».

Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Более миллиона человеческих жизней – чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. В канун 75-летия Великой Победы, 8 мая, в 21:20, на телеканале «Россия» большая премьера – фильм «Ржев» режиссёра Игоря Копылова. Пришло время открыто поговорить об ужасах этой большой трагедии.

«Ржев» – это напоминание о том, какой страшной была цена этого молчаливого подвига. Военная драма основана на реальных исторических событиях 1942-1943 гг. Один зимний день в веренице долгих пятнадцати месяцев сражений. Общая беда, которая стёрла различия между людьми. Плечом к плечу русские солдаты встали насмерть в страшном, неравном бою.

Зима 1942 года. После тяжелейших сражений под селом Овсянниково в живых остаётся лишь малая часть роты. От начальства приходит приказ во что бы то ни стало отстоять деревню. На подкрепление надежды нет, отступать нельзя. Командир роты оказывается перед непростым выбором – отправиться на верную смерть, подчиняясь приказу, или вывести своих людей из-под огня и пойти под трибунал.

В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника тех событий. Пронзительные интонации фильма обнажают всю жестокую и беспощадную правду «Ржевской мясорубки». Обстоятельства, где честь и достоинство важнее жизни, великий подвиг простых людей, благодаря которым выстояла страна. «Ржев» – предельно честное кино, которое покоряет своей убедительностью.

Съёмочная группа работала в условиях суровой русской зимы, в чистом поле. Актёры на себе испытали всю тяжесть солдатского быта. Тонкие портянки, кирзовые сапоги, обмороженные руки – все это не выдумка, а реальные условия съёмок. По мнению режиссёра Игоря Копылова, память о событиях военных лет до сих пор жива и имеет для нас жизненно важное значение.

Тема фильма связывает наших современников с поколением, на чью долю выпали чудовищные испытания. Поколением, которое практически ушло.

В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян.