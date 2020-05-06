Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020

Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники

Праздничный канал День Победы. Специально к юбилею Победы! Отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споём песни Великой Победы. Встретим главный праздник страны дома, но вместе со всей страной!
8 мая в 21:20 на телеканале «Россия»
Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. В канун 75-летия Великой Победы на телеканале «Россия» большая премьера - фильм «Ржев».
1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления, но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой, а, значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живым из этого переплёта выбраться невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. Но события приобретают непредсказуемый оборот…
Военная драма основана на реальных исторических событиях 1942-1943 гг. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева - очевидца и участника тех событий.
Военная драма, 2019 г. Режиссёр: Игорь Копылов. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян. 9 мая в 12:20 на телеканале «Россия» Впервые зрители увидят фильм в цифровом качестве. К юбилею Победы филиал ВГТРК «Гостелерадиофонд» совместно с киностудией «Мосфильм» выполнили цифровую реставрацию фильма «Батальоны просят огня».
В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны – форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки. Им поручено отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров. Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем, но командование внезапно меняет план наступления. Батальоны оставляют без огневой поддержки, обрекая на верную гибель, а солдатам приказано держаться до последнего…
Военная драма, 1985 г. Режиссёры: Александр Боголюбов, Владимир Чеботарёв. В ролях: Александр Збруев, Борислав Брондуков, Олег Ефремов, Вадим Спиридонов, Александр Галибин, Елена Попова, Николай Караченцов, Игорь Скляр, Геннадий Фролов, Вадим Андреев, Александр Феклистов, Александр Панкратов-Чёрный, Владимир Кашпур и другие. 9 мая в 17:15 на телеканале «Россия»Основано на реальных событиях. Искренняя история о волнующих и героических событиях в жизни шестилетнего Серёжи Алешкова – героя Великой Отечественной войны. Маленький Серёжа потерял всех своих родных и попал в действующую армию. С мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать почётному для него званию, стал настоящим защитником Родины.
Военная драма, 2018 г. Режиссёр: Виктория Фанасютина. В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Андрей Новик, Зураб Миминошвили, Анатолий Калмыков, Ольга Колокольцева, Николай Кучиц, Иван Щетко, Светлана Кожемякина. 9 мая в 21:00 на телеканале «Россия»Фильм «Т-34», ставший настоящим национальным событием российского кино, телеканал «Россия» впервые покажет в полной версии. Зрители увидят новую, нигде ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова. Новые захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.
Действие военного фильма начинается зимой 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Позже война вновь сведет заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной «тридцатьчетверки». Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов Ягеру, его «пантерам» и самой судьбе.
Военная драма, 2018 г. Режиссёр и автор сценария: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.

Метки: СМИ, Анонс, В России

Опубликовано: 06.05.2020 в 14:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 01.05.2020

Пермь начали украшать к 9 Мая

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 30.04.2020

В Прикамье открываются ярмарки по продаже рассады и саженцев

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020

«Вести Пермь ONLINE» - 28.04.2020

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 27.04.2020

Пермский край. Неделя за 159 секунд

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 24.04.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020

Обратите внимание

в Перми

Люди, оставшиеся без жилья из-за падения крана, брошены на произвол судьбы
Поиск виновника падения башенного крана на улице Решетникова в Перми затянулся. ЧП произошло чуть меньше года назад, чудом обошлось без жертв, но жильцы разрушенного находятся в постоянном поиске крыши над головой, это с учетом режима полной самоизоляции.
05.05.2020 в 11:09

Метки: Радио, Происшествия, в Перми

День Победы: эстафету песенного марафона подхватывает Пермский край
Пермский край присоединяется к масштабной народной акции, посвященной приближающемуся празднику 9 Мая. Небывалый марафон проходит сразу в 14 регионах Приволжского федерального округа. В каждом исполняют легендарную композицию «День Победы».
30.04.2020 в 20:57

Метки: Культура, в Перми, в Пермском крае

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020
Главные информационные итоги дня
29.04.2020 в 21:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Энергетики приступили к перекладке теплосетей
Пока из-за режима всеобщей самоизоляции транспортный поток невелик, «Пермская сетевая компания» приступила к плановой перекладке теплосетей. Ремонт и ограничение движения коснутся центральной части города, улиц Газеты «Звезда» и Полины Осипенко.
29.04.2020 в 09:27

Метки: в Перми

В Перми ожидается первая гроза
В Перми прогнозируют теплую, но дождливую погоду, во многих районах края вероятны грозы. В среду в Прикамье похолодает.
28.04.2020 в 14:15

Метки: в Перми

В России

Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники
Специально к юбилею Победы! Отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споём песни Великой Победы. Встретим главный праздник страны дома, но вместе со всей страной!
06.05.2020 в 14:05

Метки: СМИ, Анонс, В России

Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови
Сегодня Президент России провел видеоконференцию с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил всех, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством. Во время прямого включения с Пермским краем главный врач краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова рассказала Владимиру Путину о том, как удалось решить острую проблему с нехваткой доноров. В первые дни самоизоляции количество доноров значительно сократилось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин лично призвал жителей края сдавать донорскую кровь, а также разрешил покидать режим самоизоляции для посещения станции переливания крови. Кроме того, были повышен размер компенсации для доноров - теперь они получают 1500 рублей. В результате, количество доноров увеличилось в разы. Владимир Путин отметил работу краевой станции переливания крови и главы региона.
30.04.2020 в 21:02

Метки: Власть, Общество, Экономика, В России

Задержаны жители Подмосковья, которые сбывали героин в Прикамье и Тюмени
Пермские оперативники задержали четырех жителей Московской области, подозреваемых в сбыте героина на территории Прикамья и Тюмени. Незаконный бизнес организовал 23-летний мужчина. Известно, что на дилера работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. Теперь ему, как и остальным подозреваемым, грозит до 20 лет заключения. В ходе проведенных обысков полицейские изъяли около 1 килограмма героина. Все задержанные находятся в следственном изоляторе г. Перми.
24.04.2020 в 12:10

Метки: Происшествия, Преступления, В России

Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса
На открытом портале help.business.ru максимально оперативно эксперты отвечают на самые разные вопросы в области трудового права права, бухгалтерского и налогового учета
22.04.2020 в 22:52

Метки: Деньги, Экономика, В России

Россия танцует дома!
Телеканал «Россия» запускает народное голосование за лучший ролик в рамках масштабного флешмоба «Россия танцует дома». Проект запущен авторами шоу «Танцы со звездами», участники которого каждую недели выкладывают в сеть учебный ролик, а зрители повторяют движения, записывают свое видео и выкладывают его в любой из социальных сетей с хештегом #Россиятанцуетдома. Лучшие ролики будут показаны в эфире телеканала «Россия», а победители народного голосования станцуют на одном паркете со звездами.
21.04.2020 в 10:25

Метки: Общество, В России, Здоровье

Лента новостей RSS каналы

За майские праздники 33 пермяка вернулись в Прикамье из-за рубежаЗа майские праздники 33 пермяка вернулись в Прикамье из-за рубежа

Кудымкарский район готовится к паводкуКудымкарский район готовится к паводку

Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздникиВстретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники

Продолжается работа по созданию "Музея прикамского баскетбола"Продолжается работа по созданию "Музея прикамского баскетбола"

У животных в зоопарке долгожданный отпускУ животных в зоопарке долгожданный отпуск

"Вышли подышать свежим воздухом": как пермяки соблюдают режим самоизоляции"Вышли подышать свежим воздухом": как пермяки соблюдают режим самоизоляции

Количество выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до 230 человекКоличество выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до 230 человек

Когда в Перми остынут батареи?Когда в Перми остынут батареи?

В ДТП в Суксунском районе погибла 9-летняя девочкаВ ДТП в Суксунском районе погибла 9-летняя девочка

COVID-19: пермские врачи получат стимулирующие выплатыCOVID-19: пермские врачи получат стимулирующие выплаты

Пермские студенты-медики - на передовой борьбы с коронавирусомПермские студенты-медики - на передовой борьбы с коронавирусом

«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020

В Пермском крае стартовал флешмоб «Вальс Победы»В Пермском крае стартовал флешмоб «Вальс Победы»

В Прикамье из-за аномально теплой погоды ожидается пик половодьяВ Прикамье из-за аномально теплой погоды ожидается пик половодья

В Перми планируют заменить около 10 километров тепловых сетейВ Перми планируют заменить около 10 километров тепловых сетей

Смерть во время задержания: проводится проверкаСмерть во время задержания: проводится проверка

Умелец из Кудымкарского района обеспечивает односельчан самодельной сельхозтехникойУмелец из Кудымкарского района обеспечивает односельчан самодельной сельхозтехникой

Изгнание клещей: в Прикамье началась масштабная обработкаИзгнание клещей: в Прикамье началась масштабная обработка

Краевой центр занятости организовал бесплатное онлайн-обучениеКраевой центр занятости организовал бесплатное онлайн-обучение

В Пермский край пришло летоВ Пермский край пришло лето

В Перми закрыли для движения перекресток ул. Газеты "Звезда" и СоветскойВ Перми закрыли для движения перекресток ул. Газеты "Звезда" и Советской

За 4 мая в Прикамье выявлено 18 новых случаев коронавирусаЗа 4 мая в Прикамье выявлено 18 новых случаев коронавируса

Пермяки примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»Пермяки примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Акция «Георгиевская ленточка» стартует онлайнАкция «Георгиевская ленточка» стартует онлайн

Люди, оставшиеся без жилья из-за падения крана, брошены на произвол судьбыЛюди, оставшиеся без жилья из-за падения крана, брошены на произвол судьбы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную