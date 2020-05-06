Встретим день Победы вместе: что смотреть на телеканале «Россия 1» в праздники

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8 мая в 21:20 на телеканале «Россия»

Ржевская битва – один из самых кровопролитных и одновременно героических эпизодов Великой Отечественной войны. Чудовищные потери этого противостояния скрывались долгие годы. В канун 75-летия Великой Победы на телеканале «Россия» большая премьера - фильм «Ржев».

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления, но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой, а, значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живым из этого переплёта выбраться невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. Но события приобретают непредсказуемый оборот…

Военная драма основана на реальных исторических событиях 1942-1943 гг. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева - очевидца и участника тех событий.

Военная драма, 2019 г. Режиссёр: Игорь Копылов. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев, Олег Абалян. 9 мая в 12:20 на телеканале «Россия» Впервые зрители увидят фильм в цифровом качестве. К юбилею Победы филиал ВГТРК «Гостелерадиофонд» совместно с киностудией «Мосфильм» выполнили цифровую реставрацию фильма «Батальоны просят огня».

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны – форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки. Им поручено отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров. Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем, но командование внезапно меняет план наступления. Батальоны оставляют без огневой поддержки, обрекая на верную гибель, а солдатам приказано держаться до последнего…

Военная драма, 1985 г. Режиссёры: Александр Боголюбов, Владимир Чеботарёв. В ролях: Александр Збруев, Борислав Брондуков, Олег Ефремов, Вадим Спиридонов, Александр Галибин, Елена Попова, Николай Караченцов, Игорь Скляр, Геннадий Фролов, Вадим Андреев, Александр Феклистов, Александр Панкратов-Чёрный, Владимир Кашпур и другие. 9 мая в 17:15 на телеканале «Россия»Основано на реальных событиях. Искренняя история о волнующих и героических событиях в жизни шестилетнего Серёжи Алешкова – героя Великой Отечественной войны. Маленький Серёжа потерял всех своих родных и попал в действующую армию. С мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать почётному для него званию, стал настоящим защитником Родины.

Военная драма, 2018 г. Режиссёр: Виктория Фанасютина. В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Андрей Новик, Зураб Миминошвили, Анатолий Калмыков, Ольга Колокольцева, Николай Кучиц, Иван Щетко, Светлана Кожемякина. 9 мая в 21:00 на телеканале «Россия»Фильм «Т-34», ставший настоящим национальным событием российского кино, телеканал «Россия» впервые покажет в полной версии. Зрители увидят новую, нигде ранее не показанную, расширенную версию масштабной драмы «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова. Новые захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.

Действие военного фильма начинается зимой 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Позже война вновь сведет заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной «тридцатьчетверки». Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов Ягеру, его «пантерам» и самой судьбе.

Военная драма, 2018 г. Режиссёр и автор сценария: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.