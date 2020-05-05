«Вести Пермь ONLNE» - выпуск 05.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLNE" - главные информационные итоги дня.
Добровольцы отправляются на передовую - к борьбе с коронавирусом приступают пермские студенты-медики.
О себе стоит позаботиться самостоятельно - что делать дачникам на фоне аномальной активности клещей в этом сезоне?
Вальс Победы мы все-таки увидим, участников приглашают на танцплощадку. Что для этого потребуется?
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