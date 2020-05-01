«Вести Пермь» - вечерний выпуск 01.05.2020
Сегодня, впервые с 2004 года, не было первомайской демонстрации. Как отметили праздник на дачах?
В Перми сегодня приступили к реконструкции улицы Карпинского. Что и когда обещают сделать?
Не смотря на режим всеобщей самоизоляции, браки все-таки регистрируют. Чем заменили традиционный поцелуй в ЗАГСе?
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