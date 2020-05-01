«Вести Пермь» - вечерний выпуск 01.05.2020

Сегодня Президент России провел видеоконференцию с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил всех, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством. Во время прямого включения с Пермским краем главный врач краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова рассказала Владимиру Путину о том, как удалось решить острую проблему с нехваткой доноров. В первые дни самоизоляции количество доноров значительно сократилось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин лично призвал жителей края сдавать донорскую кровь, а также разрешил покидать режим самоизоляции для посещения станции переливания крови. Кроме того, были повышен размер компенсации для доноров - теперь они получают 1500 рублей. В результате, количество доноров увеличилось в разы. Владимир Путин отметил работу краевой станции переливания крови и главы региона.