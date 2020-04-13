Для тех, кто дома. Wink представляет новый продукт «Трансформер»

На фоне возросших телепросмотров провайдеры предлагают зрителям самим формировать пакет любимых каналов. Новый тариф называется "Трансформер" и работает по принципу конструктора.

Азат и его семья дисциплинировано соблюдают режим карантина и по достоинству оценили возможности новой приставки «Wink» от компании «Ростелеком». Компактное устройство может работать автономно: без проводов, подключаться через интернет. Его смело можно брать в дорогу и смотреть любимые фильмы и каналы, подключив к любому экрану.

Азат Чернюк, абонент «Ростелекома»:

- Ещё большой плюс в том, что можно перематывать каналы. Ставить на паузу. Пойти попить кофе, допустим, в этот момент.

А теперь «Ростелеком» запускает в «Wink» и вовсе уникальный для российских видеосервисов тариф - «Трансформер». Исходя из названия, собрать такой, как конструктор, пользователь может в соответствии со своими интересами. Подробности для журналистов рассказали на специальной видеоконференции.

Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»:

- Сейчас люди смотрят только то, что интересно и нравится. И люди не готовы платить просто за какое-то количество каналов. Поэтому мы сделали 12 небольших пакетов, которые разделили по тематикам: для взрослых, для мужчин, для женщин, для детей. И каждый месяц наши абоненты могут выбрать пять пакетов.

Набор пакетов можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. Всего в «Wink» доступно более 260 телеканалов. Определиться с приоритетами поможет ознакомительная промо-акция.

Юлия Наурузбаева, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»:

- Мы даём возможность первые три месяца попользоваться всем контентом тарифного плана «Трансформер» бесплатно. А это 12 пакетов, это 12 разных тематик.

Для своих клиентов, что ответственно относятся к режиму самоизоляции, «Ростелеком» подготовил огромный пакет и бесплатного контента.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Это, например, коллекция из пяти тысяч фильмов и сериалов, самые лучшие, там пять каналов о культуре. Также доступны цифровые трансляции фильмов и концертов.

По сравнению с показателями трехнедельной давности - начала массовой самоизоляции - спрос россиян на образовательный и развивающий контент вырос более, чем 10 раз.

Только за последнюю неделю коллекция «Wink» пополнилась фитнес-тренировками, кулинарными курсами, уроками школьной программы. Есть новинки в разделах видео-путешествия, экскурсии и спектакли.