«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.04.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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13.04.2020 в 21:25
10.04.2020 в 21:26
10.04.2020 в 16:30
10.04.2020 в 15:21
09.04.2020 в 21:58
13.04.2020 в 11:45
10.04.2020 в 21:24
10.04.2020 в 11:16
09.04.2020 в 16:47
07.04.2020 в 13:55
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.04.2020
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Глава Пермского края обратился к жителям региона
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Руководитель Пермского краевого ГИБДД ответил на вопросы телезрителей телеканала «Россия-24»
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Донорам крови в Пермском крае увеличили выплаты
Суд запретил мэрии Перми принимать на баланс новые трамваи
Глава региона поручил подготовить встречу 26 пермяков, возвращающихся из Таиланда
В Прикамье проведено почти 16 тысяч исследований на коронавирус
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На этой неделе вечерний выпуск "Вести Пермь" будет выходить в 21:05
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За последние сутки в Прикамье новых случаев коронавируса не выявлено
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