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Снеговик из Нижних Муллов признан самым большим в стране
Снеговика из Нижних Муллов признали самым большим в стране. Организаторы конкурса, который проводился на одном из YouTube каналов, присвоили победу троим ребятам из Пермского края. В феврале студенты создали 12-метрового снеговика, используя обычные лопаты и снег, который, кстати, вручную собирали со всех окрестных полей. Это было одно из условий конкурса. Огромную шапочку для гиганта связала бабушка одного из участников. На создание снежного великана у участников ушло полтора месяца. В качестве приза авторы получили 70 тысяч рублей.
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