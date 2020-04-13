Руководитель Пермского краевого ГИБДД ответил на вопросы телезрителей телеканала «Россия-24»
Начальник Управления ГИБДД по Пермскому краю полковник полиции Алексей Карин рассказал в эфире телеканала "России 24" об изменениях в работе служб ГИБДД в период повышенной готовности в связи с угрозой эпидемии, а также ответил на вопросы телезрителей, касающиеся передвижения на личном траспорте.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 10.04.2020
Карантин не освобождает от долгов за услуги ЖКХ
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 09.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 08.04.2020
За газетой - можно! Киоски «Роспечати» работают в обычном режиме
Волонтёрский центр Единой России оказывает помощь старшему поколению
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 07.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 06.04.2020
Главврач краевой инфекционной больницы рассказала о ситуации в учреждении
Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье новых случаев не выявлено
Добавить комментарий: