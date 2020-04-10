«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 10.04.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
|
10.04.2020 в 16:30
10.04.2020 в 15:21
09.04.2020 в 21:58
09.04.2020 в 15:26
08.04.2020 в 21:52
10.04.2020 в 11:16
09.04.2020 в 16:47
07.04.2020 в 13:55
03.04.2020 в 10:56
30.03.2020 в 18:55
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 10.04.2020
Карантин не освобождает от догов за услуги ЖКХ
В Прикамье появится система электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции
Жителей Кудымкара предупреждают о возможном появлении лже-волонтеров
На портале "Управляем вместе" появилось два новых раздела
Крупный пожар ночью произошел ночью в Мотовилихинском районе
Прокуратура и полиция выявили 12 фейковых публикаций о коронавирусе
В Прикамье для борьбы с коронавирусом привлекут робота
В Перми стартовал сезон дорожных работ
11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»
В Пермском крае еще два человека выздоровели от коронавируса
В Прикамье прихожане храма начали шить защитные маски
Глава региона провел онлайн совещание с руководителями промышленных предприятий
В Перми закрыли автостанцию "Южная"
Режим самоизоляции: людей на улицах с каждым днем все больше
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 09.04.2020
Работа на передовой: в каких условиях трудятся врачи ГКБ №4?
В Перми вынесли приговор похитителям велосипедов
Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пациентов с подозрением на пневмонию будут госпитализировать в три медучреждения Перми
В краевом минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом
В Чайковском раскрыто двойное убийство
В Прикамье выявлено 9 новых случаев коронавируса
Режим самоизоляции: как пермяки разнообразят свой досуг и что советуют психологи?
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Карантин не освобождает от догов за услуги ЖКХ
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 09.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 08.04.2020
За газетой - можно! Киоски «Роспечати» работают в обычном режиме
Волонтёрский центр Единой России оказывает помощь старшему поколению
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 07.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 06.04.2020
Главврач краевой инфекционной больницы рассказала о ситуации в учреждении
Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье новых случаев не выявлено
В Прикамье 75 компаний осуществляли свою деятельность, несмотря на запрет
Добавить комментарий: