Карантин не освобождает от догов за услуги ЖКХ

Правительство страны объявило мораторий на применение штрафных санкций в отношении должников за коммунальные услуги до следующего года. Но если не платить за тепло и горячую воду сейчас, то в январе пени будут начислены на всю сумму долга. А это уже риски, вплоть до ареста имущества судебными приставами. Так что, как сегодня заявили энергетики, важно платить за тепло и горячую воду, не откладывая. В период самоизоляции сделать это можно в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт «ЭнергосбыТ Плюс», на страницу «Как оплатить», и выбрать любой удобный способ перечисления денег. Например, через онлайн-кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра. Также легко заплатить можно в мобильном приложении вашего банка. Помощь может потребоваться вашим пожилым родственникам - подскажите им удобный способ или осуществите платеж за них.

Алексей Комаров, директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:

- Осуществить онлайн платеж просто. Доступные способы указаны на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Кроме того, для клиентов стартует акция «Весна - тают пени» - это отличная возможность избавиться от ранее начисленных неустоек. Необходимо заплатить основной долг за горячую воду и отопление, указанный в ваших квитанциях.