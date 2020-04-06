Главврач краевой инфекционной больницы рассказала о ситуации в учреждении

Отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыли на карантин в связи с тем, что были выявлены пятеро сотрудников с предварительным положительным результатом на коронавирус. Все они сейчас находятся в боксированных палатах. Трое из них - без признаков заболевания, у двоих - внебольничная пневмония. По словам главврача краевой инфекционной больницы Ирины Чарушиной, в медучреждении обследованы все сотрудники, а также пациенты, выписанные в течение двух недель из стационара - результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Прекращен прием и выписка пациентов всех структурных подразделений инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96. Разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.