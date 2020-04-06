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← Главврач краевой инфекционной больницы рассказала о ситуации в учреждении

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 06.04.2020

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Опубликовано: 06.04.2020 в 21:25 в рубрике - Вести Пермь

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← Главврач краевой инфекционной больницы рассказала о ситуации в учреждении

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