Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье новых случаев не выявлено

Роспотребнадзор опубликовал информацию о подтвержденных случаях коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. В том числе в Москве - 536. В Пермском крае новых случаев заболевания не выявлено. В настоящее время в Прикамье на лечении находятся 16 человек с подтвержденным диагнозом. За весь период был зафиксирован 21 случай заболевания, выздоровело 3 человека, двое скончались. На данный момент на домашнем карантине находятся 4184 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек, зафиксировано 45 летальных случаев. +7 (342) 258 07 87 (Общая горячая линия по коронавирусу в Прикамье)

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