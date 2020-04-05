Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье новых случаев не выявлено
Роспотребнадзор опубликовал информацию о подтвержденных случаях коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. В том числе в Москве - 536. В Пермском крае новых случаев заболевания не выявлено. В настоящее время в Прикамье на лечении находятся 16 человек с подтвержденным диагнозом. За весь период был зафиксирован 21 случай заболевания, выздоровело 3 человека, двое скончались. На данный момент на домашнем карантине находятся 4184 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек, зафиксировано 45 летальных случаев. +7 (342) 258 07 87 (Общая горячая линия по коронавирусу в Прикамье)
8 (800) 2000 112 (Общероссийская по коронавирусу)
8 (800) 555 49 43 (Роспотребнадзор)
8 (800) 100 83 05, 129 (Скорая социальная помощь для жителей Прикамья старше 65 лет)
8 (800) 200 34 11 (Помощь старшему поколению и пациентам с хроническими заболеваниями)
+7 (342) 298 01 50 Государственная инспекция труда по Пермскому краю (Нарушение трудовых прав)
Телефоны ГУ МВД по Пермскому края +7 (342) 246 77 00 (Дежурная часть) +7 (342) 246 88 99 (Горячая линия)
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