В Прикамье 75 компаний осуществляли свою деятельность, несмотря на запрет

За прошедшую неделю сотрудникам Роспотребнадзора, совместно с полицейскими, удалось проверить 7402 объекта. В ходе рейдов было составлено 75 протоколов об административном правонарушении с применением временного запрета деятельности; 16 протоколов об административном правонарушении в отношении должностных лиц и по 21 объекту составлены протоколы осмотра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы дел об административных правонарушениях направляются в суды. На 4 апреля рассмотрено 20 дел, виновным назначено наказание в виде административного приостановления деятельности.

Кроме того, специалисты проверили, как производится санитарная обработка общественного транспорта на конечных остановках. Выявлено одно нарушение и 3 факта несоблюдения масочного режима. Контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий продолжится. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.