Фольксваген Траспортер по докризисной цене

Есть и вещи неизменные. На селе готовятся к посевной, кроме собственно сельхозтехники здесь обновляют автопарки, по выгодным пока предложениям.

Обсудив все за и против вместе с коллегами, Роман отправился в Пермь, чтобы обновить автопарк своего небольшого фермерского хозяйства - среди многообразия предложений выбрал Фольксваген Транспортер.

Роман Ширинкин:

- Немецкое качество, надёжность, и плюс друзья у меня тоже взяли себе Транспортёр, ездят и всем довольны, поэтому пришёл сюда.

Запрос у Романа конкретный - автомобиль нужен вместительный, надёжный, чтобы и пассажиры могли поместиться и груз. Это и до магазинов продукцию довозить и до ярмарок, если потребуется. Специалисты выбор поддержали.

Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:

- Можно убрать полностью все кресла, тем самым освободив максимальное пространство для размещения груза.

Что касается начинки - в списке опций климат-контроль, обогрев сидений, что касается рулевого колеса - новая усечённая форма, которая позволяет комфортно себя чувствовать водителям любой комплекции. Что касается электроники - здесь тоже всё для удобства водителя.

Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:

- В базовой комплектации уже новая сенсорная панель, где есть всё, и управление телефоном, и UP-коннект, и звуковое управление магнитолой.

Грузоподъёмность у «Транспортера» одна тонна. Есть разные варианты размеров - стандартный и удлинённый. Роман выбрал стандарт, по его прикидкам - то, что нужно.

Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и обращать внимание стоит на детали. Вот, например, новая отделка дверей, стало ещё больше ниш и карманов, а в дороге это всегда пригодиться.

Кроме того, что автомобиль имеет достойные характеристики, здесь в салоне на Парковом рассказали о предложениях, среди которых участие в программе трейд-ин и не только.

Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:

- При приобретении в лизинг вы можете сэкономить до десяти процентов от стоимости данного автомобиля. Есть специальное предложение для многодетных семей, если в вашей семье трое детей и более, вы может рассчитывать на выгоду в размере восьми процентов от его рыночной стоимости.

Роман посчитал, участвуя в программе трейд-ин, его выгода составит 120 тысяч рублей. Неплохой бонус, считает фермер. Дело за малым - пригнать в салон свой старый микроавтобус и сдать, оформить бумаги - и работать уже с новым автомобилем.