Фольксваген Траспортер по докризисной цене
Есть и вещи неизменные. На селе готовятся к посевной, кроме собственно сельхозтехники здесь обновляют автопарки, по выгодным пока предложениям.
Обсудив все за и против вместе с коллегами, Роман отправился в Пермь, чтобы обновить автопарк своего небольшого фермерского хозяйства - среди многообразия предложений выбрал Фольксваген Транспортер.
Роман Ширинкин:
- Немецкое качество, надёжность, и плюс друзья у меня тоже взяли себе Транспортёр, ездят и всем довольны, поэтому пришёл сюда.
Запрос у Романа конкретный - автомобиль нужен вместительный, надёжный, чтобы и пассажиры могли поместиться и груз. Это и до магазинов продукцию довозить и до ярмарок, если потребуется. Специалисты выбор поддержали.
Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:
- Можно убрать полностью все кресла, тем самым освободив максимальное пространство для размещения груза.
Что касается начинки - в списке опций климат-контроль, обогрев сидений, что касается рулевого колеса - новая усечённая форма, которая позволяет комфортно себя чувствовать водителям любой комплекции. Что касается электроники - здесь тоже всё для удобства водителя.
Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:
- В базовой комплектации уже новая сенсорная панель, где есть всё, и управление телефоном, и UP-коннект, и звуковое управление магнитолой.
Грузоподъёмность у «Транспортера» одна тонна. Есть разные варианты размеров - стандартный и удлинённый. Роман выбрал стандарт, по его прикидкам - то, что нужно.
Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и обращать внимание стоит на детали. Вот, например, новая отделка дверей, стало ещё больше ниш и карманов, а в дороге это всегда пригодиться.
Кроме того, что автомобиль имеет достойные характеристики, здесь в салоне на Парковом рассказали о предложениях, среди которых участие в программе трейд-ин и не только.
Сергей Айзадулов, менеджер по коммерческому транспорту «Экскурс-автомобили»:
- При приобретении в лизинг вы можете сэкономить до десяти процентов от стоимости данного автомобиля. Есть специальное предложение для многодетных семей, если в вашей семье трое детей и более, вы может рассчитывать на выгоду в размере восьми процентов от его рыночной стоимости.
Роман посчитал, участвуя в программе трейд-ин, его выгода составит 120 тысяч рублей. Неплохой бонус, считает фермер. Дело за малым - пригнать в салон свой старый микроавтобус и сдать, оформить бумаги - и работать уже с новым автомобилем.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
О работе ИФНС Пермского края на предстоящей неделе
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 26.03.2020
Домашние питомцы под присмотром 24 часа в сутки. Как добиться?
На домашнем карантине в Прикамье уже более 3000 человек
Глава региона Дмитрий Махонин встретился с деятелями культуры и искусства
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 25.03.2020
«Вести Пермь ONLINE» - 24.03.2020
В МФЦ начали принимать заявления на материнский капитал за первенца
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Добавить комментарий: