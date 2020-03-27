В Перми шесть больниц готовят для размещения больных коронавирусом
В Перми готовят шесть больниц для размещения больных коронавирусом. Принятие подобных упреждающих мер предписано федеральным штабом по борьбе с коронавирусом. Во время возможного пика заболеваемости принять пациентов смогут Пермская краевая клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Пермская краевая клиническая инфекционная больница, Клиническая медико-санитарная часть № 1, Городская больница № 6 и Городская клиническая больница № 7. Их общая вместимость – более 700 койко-мест. Сейчас учреждения обеспечивают необходимым оборудованием и средствами персональной защиты для медработников. Все объекты будут полностью готовы к понедельнику. Подробности - в репортаже Антона Нагибина.
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