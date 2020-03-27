О работе ИФНС Пермского края на предстоящей неделе
Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю информирует жителей края о том, что в период с 27.03.2020 по 03.04.2020 прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Пермского края будет организован исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России
Обращаем внимание, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут. Соответствующая информация размещена на странице сервиса.
В указанный период прием корреспонденции от налогоплательщиков лично, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, будет организован через бокс для приема входящей корреспонденции, поэтому рекомендуем налогоплательщикам указывать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
Налоговыми органами приняты соответствующие меры по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае.
Взаимодействие с налоговыми органами также возможно производить дистанционно, пользуясь и другими электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, в том числе
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