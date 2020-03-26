«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 26.03.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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26.03.2020 в 14:39
26.03.2020 в 09:50
26.03.2020 в 09:22
25.03.2020 в 21:36
25.03.2020 в 18:01
26.03.2020 в 14:15
25.03.2020 в 18:25
25.03.2020 в 09:04
24.03.2020 в 11:15
21.03.2020 в 11:02
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 26.03.2020
Пожилым пермякам настоятельно рекомендуют оставаться дома
На следующей неделе детские сады в Перми будут закрыты
Домашние питомцы под присмотром 24 часа в сутки. Как добиться?
Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому
Ремесленники знают, чем заняться на карантине
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В полиции опровергли информацию о рейдах по выявлению школьников в торговых центрах
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Глава региона Дмитрий Махонин встретился с деятелями культуры и искусства
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Сухие пайки для школьников и самоизоляция для пожилых — последние меры в борьбе с пандемией
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 25.03.2020
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
МФЦ Прикамья переходят на особый график работы
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ФАС России запустила горячую линию по вопросам повышения цен на продукты питания
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