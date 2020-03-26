Домашние питомцы под присмотром 24 часа в сутки. Как добиться?

Пять, десять...пятнадцать! Ровно столько особей в стае обеспечивают её жизнеспособность… и вместимость котофейни «Мяу». Любительница животных Дарья Полянская с подругой выбрали именно такой формат передержки животных. В уютном пространстве жители мегаполиса могут выпить чашечку кофе, поиграть с усатыми-полосатыми, а если появится такое желание, то и забрать одного из них в свой дом.

- Кения - чёрная водоплавающая кошка, умеет плавать в ванной, но пока довольствуется раковиной.

А Оливер - местный альфа-самец. Собрать подробное досье на каждого удаётся, в том числе, благодаря установленным камерам видеонаблюдения.

Дарья Полянская, совладелица «Котофейни»:

- Да, в силу работы мы за ними наблюдаем, но кто знает, что происходит, когда мы уходим? Мы сможем много нового узнать, узнать про их характеры, потому что каждый из наших котиков он ищет себе семью.

Доводом за установку техники для девушек стала также её простота. Заняла всего несколько минут. Теперь всего лишь с помощью мобильного телефона или планшета, можно из любой точки мира наблюдать за всеми происходящими в кошачьей стае процессами. В том числе, дизайнерскими улучшениями.

- Ужас, как любят иллюминацию! И иногда корректируют работу наших гирлянд.

Камеры, кстати, отлично вписались в интерьер котофейни. Функционируют они через Wi-Fi, оснащены микрофоном и поддерживают обратную связь. При этом и внутреннее, и наружное наблюдение от «Ростелекома» работает с любым оператором связи.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Если вы, допустим, там, где нет интернета, то, по возвращению в сеть, вы можете просмотреть всё, что происходило дома - из архива. Вся видеокартинка хранится в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Оснащены, камеры и инфракрасной подсветкой для ночного режима. Так что наблюдать за поведением своих питомцев Дарья сможет даже в тёмное время суток.

Основные факторы, побуждающие людей устанавливать камеры видеонаблюдения - это, конечно же, безопасность и забота о своих близких. Можно удалённо наблюдать за детьми, няней, престарелыми родителями или домашними питомцами, оставленными, например, на выходные. Тем более, если их несколько.