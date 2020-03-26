На домашнем карантине в Прикамье уже более 3000 человек
По состоянию на 26 марта в Пермском крае 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вчера было выявлено 2 новых случая заболевания. Как рассказали в краевом минздраве, это две женщины 43 и 46 лет. Они вернулись из Франции и из ОАЭ. 46 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 3030 человек (прирост за сутки около 500 человек) изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Напоминаем, лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны быть на карантине по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы Российской Федерации.
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