Глава региона Дмитрий Махонин встретился с деятелями культуры и искусства

В Пермском крае продолжается модернизация учреждений культуры. Глава региона Дмитрий Махонин обсудил эту тему в День работников российской культуры.

Ремонтные работы в разгаре. Такого Центральная лысьвенская библиотека за 85 лет работы ещё не знала, говорит Елизавета Запятая. По соседству с конференц-залом запланирован компьютерный класс, и это ещё не все ожидаемые новинки.

Елизавета Запятая, директор Лысьвенской библиотечной системы: "Будет и зал краеведения. Лысьвенская библиотека славится тем, что мы плотно занимаемся краеведением, храним историю Лысьвы".

В рамках нацпроекта «Культура», инициированного Владимиром Путиным, стало возможным проведение капитальных ремонтов такого масштаба.

Пространство преображается, становится больше и светлей. На сегодняшний день фонд библиотеки составляет более 60 тысяч книг, а после открытия планируется и пополнение.

Такие библиотеки называют модельными. В прошлом году уже открылись две в Перми. В 2020-м в списке открытий - Лысьва, Пермь и Красновишерск.

Светлана Хаерзаманова, директор объединения муниципальных библиотек г. Перми: "Модельная библиотека - это многофункциональное пространство культуры. Библиотеки получили доступ к большому количеству информационных ресурсов, это и базы «Литрес», и национальная электронная библиотека".

Подобно сельским ДК, которые активно открываются на территории края, библиотеки должны работать и постепенно модернизироваться. Среди прочих эту тему обсудил глава региона Дмитрий Махонин на встрече с пермскими деятелями культуры и искусства.

Дмитрий Махонин: "Библиотеки - как точки притяжения сельских жителей, жителей небольших городов. Прекрасно понимаю, что библиотека - это место, куда приходят не только почитать книгу, но и обсудить какие-либо вопросы, проблемы".

В день, когда российские работники культуры отмечают свой профессиональный праздник, Дмитрий Махонин пришёл не с пустыми руками - почётные грамоты, благодарности и памятный знак он вручил участникам встречи.