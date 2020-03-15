Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Большое интервью Дмитрия Махонина

С 16 марта в школах Перми введено свободное посещение

Начиная с понедельника, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Об этом в своем Instagram заявила министр образования Пермского края Раиса Кассина. Решение было принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.
"Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. Есть все необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах. В понедельник также примем решение по техникумам и колледжам. Всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений" - сообщила Раиса Кассина.

Метки: Образование, Здоровье, в Перми

Опубликовано: 15.03.2020 в 10:27 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Большое интервью Дмитрия Махонина

Пермская «Ласточка» стала съемочной площадкой для короткометражного кино

В Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.03.2020

По Байкалу на коньках: подробности экстремального путешествия

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.03.2020

В Перми сегодня стартовали продажи нового коммерческого автомобиля итальянской марки «Фиат»

Уже собрано 19 тысяч подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»

Врачи выступили с протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.03.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Большое интервью Дмитрия Махонина

Обратите внимание

в Перми

С 16 марта в школах Перми введено свободное посещение
Начиная с понедельника, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения
15.03.2020 в 10:27

Метки: Образование, Здоровье, в Перми

В Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией
Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что повторный анализ проб, взятых у пермяка, госпитализированного накануне с подозрением на коронавирус, подтвердил предварительный диагноз
13.03.2020 в 22:37

Метки: Здоровье, в Перми, В мире

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.03.2020
Главные информационные итоги дня
13.03.2020 в 22:26

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

На обеспечение школьников бесплатным горячим питанием потребуется 3,2 миллиарда рублей
На обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в школах в 2020-2021 годы из бюджета потребуется 3,2 миллиарда рублей. Сумма дополнительных расходов составит свыше 920 миллионов. Об этом во время «круглого стола» по реализации послания президента РФ Владимира Путина в части обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов в Пермском крае сообщила министр образования Раиса Кассина.
13.03.2020 в 12:27

Метки: Образование, в Перми, Общество, Власть, Деньги

В Перми в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» строят школы и детсады
Глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционную поездку по детским садам и школам, которые сейчас находятся в стадии ремонта или строительства. Краевая столица в этой части реализует весьма внушительные средства, частично полученные из краевого и федерального бюджетов, так что следить за их исполнением приходится с особой тщательностью.
13.03.2020 в 11:57

Метки: Образование, в Перми

В России

Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.
14.03.2020 в 13:11

Метки: Здоровье, В России, в Пермском крае, В мире, Власть

По Байкалу на коньках: подробности экстремального путешествия
Группа туристов-экстремалов из Перми, в составе которой была восьмилетняя девочка, преодолели 200 километров по льду озера Байкал на коньках. Именно преодолели, потому что простым этот поход никто из них назвать не решается.
13.03.2020 в 12:55

Метки: Общество, В России, Взгляд на страну

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование
Региональные депутаты проголосовали «за» предложенные и утвержденные федеральными коллегами поправки в Конституцию.
13.03.2020 в 09:55

Метки: Выборы, Власть, В России

«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию
В Законодательном Собрании Пермского края закончилось внеочередное пленарное заседание. На повестке дня был только один вопрос - региональные депутаты рассмотрели поправки в Конституцию Российской Федерации.
12.03.2020 в 14:36

Метки: Власть, Общество, Официально, В России

В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать сегодня. Телефоны горячих линий по коронавирусу: 8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава РФ; 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 8 (342) 258-07-87 - горячая линия минздрава Пермского края с 8:00 до 20:00 часов.
12.03.2020 в 13:40

Метки: Здоровье, В России, В мире

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»В Прикамье стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

С 16 марта в школах Перми введено свободное посещениеС 16 марта в школах Перми введено свободное посещение

Большое интервью Дмитрия МахонинаБольшое интервью Дмитрия Махонина

С 15 марта в Прикамье вводится режим «повышенной готовности» из-за коронавирусаС 15 марта в Прикамье вводится режим «повышенной готовности» из-за коронавируса

Косметическая продукция от компании SibellaКосметическая продукция от компании Sibella

Пермские айтишники представили свои проекты для промышленных предприятий регионаПермские айтишники представили свои проекты для промышленных предприятий региона

В Перми пройдут мероприятия ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпусаВ Перми пройдут мероприятия ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

В Прикамье досрочно заработали пункты весогабаритного контроля большегрузовВ Прикамье досрочно заработали пункты весогабаритного контроля большегрузов

Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 годаПрограмма передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года

Начальнику департамента образования вынесено представление о нарушении прав ребёнка в лицее №9Начальнику департамента образования вынесено представление о нарушении прав ребёнка в лицее №9

Дети войны... они перенесли все тяготы лихолетья. «Наследие» - авторская программа Раисы Маматовой.Дети войны... они перенесли все тяготы лихолетья. «Наследие» - авторская программа Раисы Маматовой.

Как мы бережем зеленое убранство Перми... «День сегодняшний» - авторская программа Раисы Маматовой.Как мы бережем зеленое убранство Перми... «День сегодняшний» - авторская программа Раисы Маматовой.

Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавирусаМинистерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса

С первого апреля в Перми начнёт меняться транспортная сетьС первого апреля в Перми начнёт меняться транспортная сеть

Пермская «Ласточка» стала съемочной площадкой для короткометражного киноПермская «Ласточка» стала съемочной площадкой для короткометражного кино

В Закамске разгорается скандал вокруг двух старинных дачВ Закамске разгорается скандал вокруг двух старинных дач

В Перми инспекторы общественного контроля вышли на дорогиВ Перми инспекторы общественного контроля вышли на дороги

В Прикамье появился первый официальный случай заражения коронавирусомВ Прикамье появился первый официальный случай заражения коронавирусом

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

В Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекциейВ Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.03.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.03.2020

Жители Кудымкара пожаловались на загрязнение реки ИньваЖители Кудымкара пожаловались на загрязнение реки Иньва

В Перми малоимущим семьям раздали стройматериалыВ Перми малоимущим семьям раздали стройматериалы

Общественная палата поддержала предложение о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»Общественная палата поддержала предложение о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

Синоптики дали прогноз на выходныеСиноптики дали прогноз на выходные

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную