С 16 марта в школах Перми введено свободное посещение
Начиная с понедельника, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Об этом в своем Instagram заявила министр образования Пермского края Раиса Кассина. Решение было принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.
"Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. Есть все необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах. В понедельник также примем решение по техникумам и колледжам. Всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений" - сообщила Раиса Кассина.
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